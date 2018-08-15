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Эксперты спрогнозировали цены на новые модели iPhone
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Эксперты спрогнозировали цены на новые модели iPhone 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты назвали возможные цены трех новых моделей iPhone, презентация которых планируется в сентябре 2018 года. Данные опубликованы на сайте аналитической компании Trend Force.
По предварительным оценкам, обновленный iPhone X будет стоить дешевле своего предшественника, и его цена составит от 899 до 949 долларов. Самой дорогой моделью станет iPhone X Plus, который оценивается аналитиками в 999 долларов.
Также аналитики полагают, что Apple представит и бюджетную версию модели с ЖК-экраном, стоимость которой может составить до 749 долларов.
Ранее ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone, которая предполагает использование смартфона вместо паспорта.
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