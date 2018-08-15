Эксперты спрогнозировали цены на новые модели iPhone

МОСКВА , 15 авг — РИА Новости . Эксперты назвали возможные цены трех новых моделей iPhone, презентация которых планируется в сентябре 2018 года. Данные опубликованы на сайте аналитической компании Trend Force.

По предварительным оценкам, обновленный iPhone X будет стоить дешевле своего предшественника, и его цена составит от 899 до 949 долларов. Самой дорогой моделью станет iPhone X Plus, который оценивается аналитиками в 999 долларов.

Также аналитики полагают, что Apple представит и бюджетную версию модели с ЖК-экраном, стоимость которой может составить до 749 долларов.