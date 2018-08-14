«МегаФон» начал принимать поврежденные iPhone по trade-in

Компания «МегаФон» начала принимать по trade-in сильно поврежденные смартфоны от Apple начиная с модели Apple 4s.

Теперь в 1,3 тыс. салонов оператора в 32 регионах России можно сдать в trade-in устройства с любыми сколами и трещинами. Единственные требования: сенсор экрана должен работать, изображение на экране должно присутствовать.

«Согласно нашей статистике, iPhone различных поколений — это самые популярные устройства, которые россияне сдают в trade-in. Еще недавно мы принимали аппараты лишь с минимальными повреждениями, что значительно сужало возможности для наших клиентов. Но уже сегодня клиент может получить существенную скидку на покупку нового смартфона за счет аппарата, восстановление которого для его владельца экономически нецелесообразно», — отмечает генеральный директор «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов

Продуктовый виджет

«По нашим оценкам, на рынке до 40% мобильных устройств имеют серьезные сколы или трещины на экранах. Сдать такое устройство в trade-in выгоднее, чем продавать или пытаться чинить. В частности, замена экрана iPhone 7 на неоригинальный либо снятый с другого телефона стоит в мастерских не менее 7—8 тысяч рублей. А в trade-in за разбитый iPhone 7 с памятью в 256 Гб можно получить до 14 тысяч плюс дополнительную скидку от 2 тысяч до 10 тысяч рублей от оператора на покупку другого нового смартфона. Таким образом, появляется возможность выручить существенную сумму за разбитый аппарат, который лежит у вас дома без дела или просто неудобен в использовании», — комментирует генеральный директор SmartPrice, эксклюзивного партнера «МегаФона» по программе trade-in, Владислав Овчинников.

По данным «МегаФона», за семь месяцев действия программы trade-in устройства от Apple сдавали в 70% случаев. На первом месте по распространенности среди обмениваемых смартфонов в линейке Apple были iPhone 5s 16Gb SpaceGray, доля этих аппаратов в общем количестве устройств составила 10%. На втором месте — iPhone 6 16Gb SpaceGray с долей 5%, на третьем — iPhone 5s 16Gb Silver с долей 4,5%.

По оценкам SmartPrice, в 2017 году объем рынка подержанных смартфонов составил 20—25 млрд рублей в денежном выражении, или 6 млн штук. В 2018 году ожидается рост этого рынка на 20%.