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Стало известно точное название новой видеокарты Nvidia
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Стало известно точное название новой видеокарты Nvidia 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Nvidia в ходе мероприятия SIGGRAPH 2018 презентовала профессиональные карты Quadro RTX. А теперь появилась информация о системе наименования новых видеокарт. Сообщается, что игровые решения линейки GeForce сменят суффикс с GTX на RTX.
Компания опубликовала видеотизер грядущего мероприятия gamescom 2018, в ходе которого намекнула на смену наименования. Сама выставка будет проходить в Кёльне, Германия, с 21 по 25 августа. Непосредственно презентация Nvidia запланирована на 20 число.
В самом ролике фигурируют изображение видеокарты (в начале и в конце), а также весьма интересные никнеймы. Называться она будет GeForce RTX 2080.
RoyTeX = RTX;
Not_11 = clearly not 11;
Mac-20 = 20 Series;
Eight-Tee = 80;
AlanaT = Alan Turing.
Они явно раскрывают данные о новинке, в частности, о системе Ray Tracing (Трассировка лучей). Предполагается, что новинка будет называться Turing. Учитывая, что до начала gamescom осталась ровно неделя — ждать остаётся недолго.
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