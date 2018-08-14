Стало известно точное название новой видеокарты Nvidia

Компания Nvidia в ходе мероприятия SIGGRAPH 2018 презентовала профессиональные карты Quadro RTX. А теперь появилась информация о системе наименования новых видеокарт. Сообщается, что игровые решения линейки GeForce сменят суффикс с GTX на RTX.

Компания опубликовала видеотизер грядущего мероприятия gamescom 2018, в ходе которого намекнула на смену наименования. Сама выставка будет проходить в Кёльне Германия , с 21 по 25 августа. Непосредственно презентация Nvidia запланирована на 20 число.

В самом ролике фигурируют изображение видеокарты (в начале и в конце), а также весьма интересные никнеймы. Называться она будет GeForce RTX 2080.

RoyTeX = RTX;

Not_11 = clearly not 11;

Mac-20 = 20 Series;

Eight-Tee = 80;

AlanaT = Alan Turing.

Они явно раскрывают данные о новинке, в частности, о системе Ray Tracing (Трассировка лучей). Предполагается, что новинка будет называться Turing. Учитывая, что до начала gamescom осталась ровно неделя — ждать остаётся недолго.