Ещё
Xiaomi представила новый планшет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi представила планшет Xiaomi Mi Pad 4 

News.ru 3 часа назад
Фото: facebook.com/Xiaomi-Phones
Компания Xiaomi презентовала новый планшет Xiaomi Mi Pad 4. Устройство получило 10-дюймовый экран с разрешением 1900 x 1200 мегапикселей.
Планшет, который по сообщениям СМИ станет прямым конкурентом iPad, получил чип Snapdragon 660, 4 Гб оперативной, а также 64 или 128 Гб внутренней флэш-памяти. Пользователи могут увеличить последнюю с помощью карт памяти до 256 Гб. Аппарат также предложит заднюю камеру на 13 Мп, фронтальную на 5 Мп и батарею ёмкостью 8620 мАч.
Стоимость базовой версии Xiaomi Mi Pad 4 (4/64 Гб) составит $275. Планшет поступит в продажу 16 августа.
Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi представила новый суббренд Poco.
News.ru: последние новости
Названы самые опасные смартфоны В Китае у женщины взорвался iPhone после замены аккумулятора Представлен Samsung Galaxy Note 9
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США
США устроили провокацию у Крымского моста705
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие125
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской77
Сергей Удальцов задержан в Москве45
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение