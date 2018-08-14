Xiaomi представила новый планшет

Xiaomi представила планшет Xiaomi Mi Pad 4

Компания Xiaomi презентовала новый планшет Xiaomi Mi Pad 4. Устройство получило 10-дюймовый экран с разрешением 1900 x 1200 мегапикселей.

Планшет, который по сообщениям СМИ станет прямым конкурентом iPad, получил чип Snapdragon 660, 4 Гб оперативной, а также 64 или 128 Гб внутренней флэш-памяти. Пользователи могут увеличить последнюю с помощью карт памяти до 256 Гб. Аппарат также предложит заднюю камеру на 13 Мп, фронтальную на 5 Мп и батарею ёмкостью 8620 мАч.

Стоимость базовой версии Xiaomi Mi Pad 4 (4/64 Гб) составит $275. Планшет поступит в продажу 16 августа.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi представила новый суббренд Poco.