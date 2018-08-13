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Названы опасные смартфоны на Android
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Названы опасные смартфоны на Android 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Эксперты по безопасности из Kryptowire обнаружили 47 уязвимостей в прошивках и приложениях популярных Android-смартфонов. Об этом сообщает The Bleeping Computer.
Бреши в системе присутствуют как минимум в 25 моделях устройств, уверяют специалисты. Часть найденных уязвимостей может приводить к сбоям, которые позволят злоумышленникам получить root-доступ к девайсам. Самые опасные ошибки дают хакерам возможность отправлять СМС со взломанного телефона, делать снимки и видео с экрана, извлекать список контактов пользователя и незаметно устанавливать любые программы.
Ошибки были обнаружены в бюджетных устройствах компаний Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee и Coolpad. Кроме того, эксперты нашли опасные уязвимости в смартфонах более известных брендов: например, в LG G6, Sony Xperia L1, Nokia 6 и ASUS ZenFone 3 Max.
«На рынке существуют сотни моделей мобильных телефонов и тысячи версий прошивки, поэтому никакие тесты и оценки, которые проводятся вручную, не могут в полной мере решить проблемы по выявлению уязвимостей в предустановленных приложениях и прошивке мобильного телефона», — объяснил гендиректор Kryptowire Ангелос Ставру (Angelos Stavrou).
Ранее стало известно, что хакеры научились красть банковские реквизиты пользователей при помощи взлома маршрутизаторов. Злоумышленники перенаправляли жертв на поддельные сайты финансовых организаций, где юзеры вводили свои данные.
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