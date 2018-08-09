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Новые видеокарты Nvidia GeForce и Quadro зарегистрированы в базе ЕЭК
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Новые видеокарты Nvidia GeForce и Quadro зарегистрированы в базе ЕЭК 

Игромания.ру 6 часов назад
Фото: Игромания.ру
В базе данных Единого реестра Евразийской экономической комиссии появились записи о видеокартах Nvidia GeForce и Quadro следующего поколения. Они фигурируют в «Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих». При этом дата добавления — сегодняшняя.
Предполагается, что GPU серии 699 являются массовыми игровыми видеокартами, а серии 900 — корпоративными и профессиональными решениями.
А вот фрагмент вида 1Gxxx в наименовании продукта указывает на номер платы. В базе данных указаны номера PG150, PG160 и PG180, при этом важно отметить, что они не соответствуют обозначениям графических процессоров. Так что совпадение вида PG180 vs GTX 1180 — не более чем случайность.
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