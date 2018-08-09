Будет ли популярен новый Samsung Galaxy Note 9?

Южнокорейская компания Samsung объявила о выходе нового смартфона — Galaxy Note 9. Об этом сообщает издание TechRadar. Официальная презентация гаджета состоится 9 августа в Нью-Йорке , но Samsung уже позволил себе некоторые утечки. Так, у новой модели будет несколько измененный дизайн: тоньше рамка вокруг экрана, а на задней крышке поменяется форма дактилоскопического датчика. Во всем остальном, в частности начинкой, новый смартфон несильно отличается от предыдущей модели. Сообщается, что стоимость новинки составит 90 тысяч рублей за версию с 512 гигабайтами и 70 тысяч за модель со 128 гигабайтами.

Business FM опросила представителей бизнеса: заинтересует ли их выход новой топовой модели корейского производителя. Почти все современные гаджеты дают весь набор необходимых функций, гоняться за флагманскими моделями не имеет никакого смысла, убежден управляющий партнер компании «Интероптика» Евгений Веселов:

Евгений Веселов управляющий партнер компании «Интероптика» «Я вообще очень спокойно отношусь к этим вещам, у меня совершенно обычный китайский смартфон, чтобы смотреть „Яндекс. Пробки“, и старый кнопочный телефон Samsung для разговор по телефону. Мне хватает. У меня прием 4G+, есть WhatsApp, „Яндекс. Пробки“, навигатор, „Яндекс. Такси“. Все, больше мне ничего не надо».

Ему вторит бизнесмен Александр Соркин , который пользуется самой распространенной моделью — iPhone 6:

Александр Соркин предприниматель «Я не так давно перешел на Apple , до этого был вообще на Blackberry, надо мной смеялись все мои товарищи. Главное, чтобы телефон был небольшого размера, для меня это очень важно. Насчет Samsung я ничего не знаю, никогда не держал в руках, поэтому меня спрашивать бесполезно. Меня вполне устраивает и iPhone 6, я не слежу за новинками, меня это не сильно беспокоит. Они ломаются, зависают, начинают плохо работать, тогда приходится менять, а его программное обеспечение и какие-то примочки меня сильно не интересуют».

Председателя совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрия Амелина смартфоны по ряду причин раздражают:

Дмитрий Амелин председатель совета директоров группы компаний «Обухов» «Сейчас я пользуюсь раскладушкой Nokia, смартфон размером больше и не влезает в кожаный карманчик, который я привык носить на своем ремне. Меня раздражает тот факт, что не я определяю, что я хочу, меня прессуют на то, что надо покупать то, что сегодня производят. Без WhatsApp, без каких-то прочих мулек, возможности сфотографировать и сразу же отправить сегодня вроде как уже чувствуешь себя неполноценным. Своего рода это мой протест всему этому обществу».

Согласно статистике продажи смартфонов в России продолжают расти. По данным МТС, продажи гаджетов по итогам 2017 года выросли на 6% по числу аппаратов — до 28,5 млн штук, более чем на 17% в денежном эквиваленте — до 386 млрд рублей.

Россияне покупают все больше дорогих смартфонов. По статистике « М. Видео » и «Эльдорадо», в первом квартале прошлогодняя тенденция сохранилась. Сегмент свыше 30 тысяч рублей вырос почти в полтора раза, стагнацию же демонстрировали лишь самые бюджетные аппараты — до 5 тысяч рублей. Комментирует директор по маркетингу компании «Системный софт» Руслан Галка:

Руслан Гайка директор по маркетингу компании «Системный софт» «Выпуски новых топовых моделей больше играют имиджевую роль, производители смартфонов зарабатывают чаще на базовых моделях. Например, Apple больше зарабатывает на старых iPhone SE, Samsung на Galaxy S и дешевых моделях. Существенная часть прибыли того же Samsung — это продажа компонентов для новых телефонов. Выпуская топовую модель, компания показывает, что она доступна для заказа и в дальнейшем другие производители телефонов могут использовать это в своих моделях. Та же самая Sony выпускают новые смартфоны, вставляя чипы для фотокамер, которые потом покупают другие производители. С одной стороны, они показывают потребителям: „Вот, смотрите, мы такая прогрессивная компания, мы это первые применили“, но в то же время продают технологии другим производителям. В России такая специфика: для многих покупка телефона — это, по большей части, имиджевая составляющая, социальная идентификация. Здесь даже больше, наверное, не рациональное потребление, а желание иметь самую последнюю модель и чем-то выделяться».

Эксперты уверены, что тенденция на увеличение продаж наиболее дорогих смартфонов сохранится даже в случае существенного экономического спада. Дело в том, что флагманы приобретают в основном либо люди очень состоятельные, либо же те, кто ради последних новинок готовы брать кредиты.