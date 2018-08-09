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Caviar представил антисанкционный iPhone X
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Caviar представил антисанкционный iPhone X 

News.ru 4 часа назад
Фото: Caviar
Отечественный производитель люксовых смартфонов Caviar разработал новый дизайн iPhone X. Выход новинки приурочен ко Дню Нефтяника.
Устройство украсили золотым вращающимся вентилем, который вмонтирован в корпус устройства. В центре корпуса специалисты изобразили черную капля, символизирующая нефть, в нижней части — рельефное изображение нефтедобывающих платформ, а в центре корпуса проходит труба.

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Кроме того, бренд также выгравировал на смартфоне надпись «Вашим санкциям труба». Эта фраза служит отсылкой на аналогичный случай, когда в 1983 году в ответ на американские санкции газодобытчики в СССР, оставили на газопроводе в Сибири надпись «Вашим санкциям труба, г-н Рейган».
«Мы возмущены заявлениями, сделанными сенаторами, о новых, «сокрушительных» санкциях в адрес России, и этот дизайн для iPhone X — это, безусловно, наш ответ несправедливым угрозам. И кроме того, это, пожалуй, лучший подарок к профессиональному празднику 2 сентября», — рассказали представители Caviar.
Помимо антисанкционного смартфона бренд также подготовил iPhone X с классическими дизайнами «Куб» и «Баррель», посвященные природным богатствам России и специалистам, связанным с их добычей. Стоимость аппаратов начинается от 237 000 руб. за версию iPhone X с объемом памяти в 64 Гб.
Caviar
Ранее News.ru рассказал о «библейских» iPhone X от Caviar.
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