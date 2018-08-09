Социологи узнали, какие электронные устройства предпочитают челябинцы

Социологи узнали предпочтения челябинцев в использовании различных электронных устройств, исследование провели специалисты челябинского филиала РАНХиГС

63,3% респондентов назвали любимым устройством смартфон, в этой группе встречались горожане в возрасте от 18 до 50 лет, студенты и наёмные работники.

Вторым по популярности устройством стал ноутбук, им пользуются 43,7% опрошенных, и это также респонденты всех возрастов. Немного уступает по популярности стационарный ПК — такой ответ дали 42,3% респондентов. 24,7% опрошенных ответили, что пользуются планшетами. А 17,7% участников опроса заявили, что совсем не используют электронные устройства, так отвечали в основном горожане старше 50 лет.

«Сумма позиций составляет более 100%, поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов ответов, ведь зачастую потребитель использует сразу несколько устройств», — отмечают исследователи.

Социологи также подсчитали распределение ответов по районам города. Оказалось, что смартфоны предпочитают в Советском районе, ноутбуки — в Центральном, стационарный компьютер — в Ленинском, а планшеты — в Металлургическом.