Ещё
Социологи узнали, какие электронные устройства предпочитают челябинцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социологи узнали, какие электронные устройства предпочитают челябинцы 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Социологи узнали предпочтения челябинцев в использовании различных электронных устройств, исследование провели специалисты челябинского филиала РАНХиГС.
63,3% респондентов назвали любимым устройством смартфон, в этой группе встречались горожане в возрасте от 18 до 50 лет, студенты и наёмные работники.
Вторым по популярности устройством стал ноутбук, им пользуются 43,7% опрошенных, и это также респонденты всех возрастов. Немного уступает по популярности стационарный ПК — такой ответ дали 42,3% респондентов. 24,7% опрошенных ответили, что пользуются планшетами. А 17,7% участников опроса заявили, что совсем не используют электронные устройства, так отвечали в основном горожане старше 50 лет.
«Сумма позиций составляет более 100%, поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов ответов, ведь зачастую потребитель использует сразу несколько устройств», — отмечают исследователи.
Социологи также подсчитали распределение ответов по районам города. Оказалось, что смартфоны предпочитают в Советском районе, ноутбуки — в Центральном, стационарный компьютер — в Ленинском, а планшеты — в Металлургическом.
АиФ: последние новости
От каких налогов освобождены пенсионеры? Торговый комплекс в центре Челябинска предложили превратить в парковку Будет ли авиашоу на аэродроме Шагол в 2018 году?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Драконовские санкции»: РФ ответила на слова США95
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева316
РФ готовится к референдуму о пенсиях290
США поставили РФ жесткие условия157
ФБР подтвердило задержание еще нескольких россиян22
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Азия
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение