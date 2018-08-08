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Qualcomm представила новый Snapdragon 670. На что способна новинка?
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Qualcomm представила новый Snapdragon 670. На что способна новинка? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Аналитики рассчитывали на анонс Snapdragon 670 ещё до презентации серии 700. Некоторые источники даже намекали на смену его названия на Snapdragon 710. Оказалось, что слухи были ошибочными — компания наконец показала обещанную модель.
Новый чип действительно напоминает модель под номером 710, сообщает GizmoChina. Он тоже выполнен по 10-нанометровой технологии и получил восемь ядер Kryo 360, но уже на тактовой частоте 2,0 ГГц.
За графику отвечает Adreno 615 GPU. Из-за этого максимальное поддерживаемое разрешение эквивалентно FHD+, а не QHD+ по примеру Snapdragon 710. У последнего, напомним, Adreno 616.
Новинка поддерживает одинарные камеры на 25 мегапикселей и двойные — на 16. Внутри чипа оказался модем X12 LTE, который обеспечивает скорость загрузки на уровне 600 мегабит в секунду. Также есть совместимость с Dual SIM Dual VoLTE (DSDV) и Quick Charge 4+. Многоядерный движок искусственного интеллекта должен опережать результаты предыдущего поколения в 1,8 раза.
В итоге Snapdragon 670 стал упрощённой версией 710. У него более низкая частота процессора, чуть менее мощная графика и медленный модем. Если верить слухам, новый чип окажется внутри OPPO R17. Других представителей среднего ценового сегмента ждём к концу года.
Какой процессор находится внутри вашего смартфона? Поделитесь названиями в комментариях и Телеграм-чате AndroidInsider.
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