Qualcomm представила новый Snapdragon 670. На что способна новинка? 

Аналитики рассчитывали на анонс Snapdragon 670 ещё до презентации серии 700. Некоторые источники даже намекали на смену его названия на Snapdragon 710. Оказалось, что слухи были ошибочными — компания наконец показала обещанную модель.
Новый чип действительно напоминает модель под номером 710, сообщает GizmoChina. Он тоже выполнен по 10-нанометровой технологии и получил восемь ядер Kryo 360, но уже на тактовой частоте 2,0 ГГц.
За графику отвечает Adreno 615 GPU. Из-за этого максимальное поддерживаемое разрешение эквивалентно FHD+, а не QHD+ по примеру Snapdragon 710. У последнего, напомним, Adreno 616.
Новинка поддерживает одинарные камеры на 25 мегапикселей и двойные — на 16. Внутри чипа оказался модем X12 LTE, который обеспечивает скорость загрузки на уровне 600 мегабит в секунду. Также есть совместимость с Dual SIM Dual VoLTE (DSDV) и Quick Charge 4+. Многоядерный движок искусственного интеллекта должен опережать результаты предыдущего поколения в 1,8 раза.
В итоге Snapdragon 670 стал упрощённой версией 710. У него более низкая частота процессора, чуть менее мощная графика и медленный модем. Если верить слухам, новый чип окажется внутри OPPO R17. Других представителей среднего ценового сегмента ждём к концу года.
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