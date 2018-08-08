ЕС хочет навязать производителям единый разъем для смартфонов

Евросоюз вновь намерен вернуться к теме разъемов для подзарядки, сообщает Reuters . Из-за смены телефона пользователи выбрасывают ежегодно более 50 тонн электронных отходов, что негативным образом сказывается на экологической ситуации.

В 2009 году 14 компаний, включая Apple , Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании, согласившись на требование ЕС унифицировать зарядные устройства для новых моделей смартфонов, поступающих на рынок в 2011 году.

Однако это требование так и не было выполнено.