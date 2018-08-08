Xiaomi выпустила многофункциональный фитнес-браслет

Xiaomi выпустила бюджетный фитнес-браслет с бесконтактной оплатой

Используя девайс, можно будет не только контролировать физическую активность, но и оплачивать покупки.

Компания Xiaomi презентовала новый бюджетный фитнес-трекер Black Plus NFC. Стоимость девайса составит порядка 34 долларов — около двух тысяч рублей.

Трекер оснащен цветным экраном диагональю 0,95 дюймов с разрешением 240x120 пикселей и чипом NFC, а также пульсометром. Девайс является водонепроницаемым. Кроме того, он обладает функцией бесконтактных платежей, которая однако пока доступна лишь на территории Китая

В продажу гаджет поставит уже 20 сентября текущего года.