«МегаФон»: смартфоны Apple чаще сдают по программе trade-in

Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.

В 65% случаев клиенты сдавали смартфоны Apple, в 35% случаев — смартфоны Samsung.

Apple заняли шесть строчек из 10 самых сдаваемых смартфонов по итогам семи месяцев действия программы trade-in в салонах «МегаФона» . После сдачи смартфонов по trade-in покупают чаще всего Apple и Samsung — это выбор покупателей в 90% случаев. На третьем месте Xiaomi, далее Huawei и ZTE.

Услугой trade-in можно воспользоваться в Москве Санкт-Петербурге , Нижнем Новгороде, Ярославле , Владимире, Рязани Твери и Калуге. В программе по обмену смартфонов участвуют 1,3 тыс. салонов из 32 регионов страны.

Продуктовый виджет

Программа trade-in позволяет при сдаче старого смартфона получить скидку на покупку нового телефона, аксессуаров и дополнительных услуг. Также скидки действуют на покупку любых товаров, которые можно приобрести в кредит или рассрочку. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства.

Также с 27 июля и до конца августа при сдаче старого устройства в trade-in клиент может получить помимо суммы за сдачу смартфона дополнительную скидку до 2 тыс. рублей на покупку нового смартфона стоимостью от 10 тыс. рублей любого вендора, кроме смартфонов Apple и Samsung S9.