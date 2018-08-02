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«МегаФон»: смартфоны Apple чаще сдают по программе trade-in
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«МегаФон»: смартфоны Apple чаще сдают по программе trade-in 

Банки.ру 2 августа 2018
Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.
В 65% случаев клиенты сдавали смартфоны Apple, в 35% случаев — смартфоны Samsung.
Apple заняли шесть строчек из 10 самых сдаваемых смартфонов по итогам семи месяцев действия программы trade-in в салонах «МегаФона». После сдачи смартфонов по trade-in покупают чаще всего Apple и Samsung — это выбор покупателей в 90% случаев. На третьем месте Xiaomi, далее Huawei и ZTE.
Услугой trade-in можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Владимире, Рязани, Твери и Калуге. В программе по обмену смартфонов участвуют 1,3 тыс. салонов из 32 регионов страны.
Продуктовый виджет
Программа trade-in позволяет при сдаче старого смартфона получить скидку на покупку нового телефона, аксессуаров и дополнительных услуг. Также скидки действуют на покупку любых товаров, которые можно приобрести в кредит или рассрочку. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства.
Также с 27 июля и до конца августа при сдаче старого устройства в trade-in клиент может получить помимо суммы за сдачу смартфона дополнительную скидку до 2 тыс. рублей на покупку нового смартфона стоимостью от 10 тыс. рублей любого вендора, кроме смартфонов Apple и Samsung S9.
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