Смотрите прямую трансляцию презентации Xiaomi Mi 8 в России

Смотрите прямую трансляцию презентации Xiaomi Mi 8 в РоссииОбычно конец лета скучный на новости, тем более из России . Но не сегодня.

Xiaomi готовится анонсировать свой новый смартфон в России. Речь про Xiaomi Mi 8, которого больше месяца горячо ждут в мире Android.

И это будет не банальный анонс, а настоящая презентация. Мы там будем лично, а вы сможете поприсутствовать из дома.

Когда и где смотреть презентацию Xiaomi?

Мероприятие стартует в 18:00 по московскому времени в Москве . Смотреть его онлайн можно на официальном сайте.

Будут не только показывать версию смартфона Mi 8 для российского рынка, но и наконец-то сообщат его финальную розничную цену.

Интересно, он будет дешевле 40 тыс. рублей или нет?

Что Xiaomi покажет сегодня? Конкретно

С вероятностью в 100% ждём появления флагмана Xiaomi — Mi 8. Тот, что с насыщенным, почти безрамочным 6,21-дюймовым OLED-дисплеем, крутой двойной камерой и мощным процессором Snapdragon 845.

Корпус устройства стеклянный, сзади есть датчик отпечатка пальцев.

Однако пользоваться им необязательно: спереди в смарте установлен сканер-распознаватель лица с быстрой разблокировкой. В отличие от других Android-смартфонов, сканер в Mi 8 умеет работать в полной темноте.

Подробные характеристики модели Mi 8 для китайского рынка можете посмотреть по этой ссылке. Думаем, российская версия не будет отличаться.

Очень интересно услышать цену в России. Потому что в Китае новинка продаётся за $580 против $999 за iPhone X, то есть на треть дешевле.

Ещё раз. Что, где и когда смотреть?

Что покажут: Xiaomi Mi 8 для России + его цена

Где смотреть: на официальном сайте Xiaomi

Когда смотреть: в 18:00 по московскому времени

Будем на месте, ждём вас онлайн.