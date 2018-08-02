Смотрите прямую трансляцию презентации Xiaomi Mi 8 в России 

Смотрите прямую трансляцию презентации Xiaomi Mi 8 в РоссииОбычно конец лета скучный на новости, тем более из России. Но не сегодня.
Xiaomi готовится анонсировать свой новый смартфон в России. Речь про Xiaomi Mi 8, которого больше месяца горячо ждут в мире Android.
И это будет не банальный анонс, а настоящая презентация. Мы там будем лично, а вы сможете поприсутствовать из дома.
Когда и где смотреть презентацию Xiaomi?
Мероприятие стартует в 18:00 по московскому времени в Москве. Смотреть его онлайн можно на официальном сайте.
Будут не только показывать версию смартфона Mi 8 для российского рынка, но и наконец-то сообщат его финальную розничную цену.
Интересно, он будет дешевле 40 тыс. рублей или нет?
Что Xiaomi покажет сегодня? Конкретно
С вероятностью в 100% ждём появления флагмана Xiaomi — Mi 8. Тот, что с насыщенным, почти безрамочным 6,21-дюймовым OLED-дисплеем, крутой двойной камерой и мощным процессором Snapdragon 845.
Корпус устройства стеклянный, сзади есть датчик отпечатка пальцев.
Однако пользоваться им необязательно: спереди в смарте установлен сканер-распознаватель лица с быстрой разблокировкой. В отличие от других Android-смартфонов, сканер в Mi 8 умеет работать в полной темноте.
Подробные характеристики модели Mi 8 для китайского рынка можете посмотреть по этой ссылке. Думаем, российская версия не будет отличаться.
Очень интересно услышать цену в России. Потому что в Китае новинка продаётся за $580 против $999 за iPhone X, то есть на треть дешевле.
Ещё раз. Что, где и когда смотреть?
Что покажут: Xiaomi Mi 8 для России + его цена
Где смотреть: на официальном сайте Xiaomi
Когда смотреть: в 18:00 по московскому времени
Будем на месте, ждём вас онлайн.