Samsung начала принимать предзаказы на Galaxy Note 9 до релиза

Несмотря на то что до официальной презентации Galaxy Note 9 остается целая неделя, Samsung Electronics решила сыграть на доверии фанатов, начав принимать предзаказы на будущий смартфон. Это следует из материалов официального сайта производителя, где любой желающий может уже сейчас зарезервировать флагманский фаблет для себя совершенно бесплатно.

Оформление предзаказа ни к чему вас не обязывает, поскольку вендор не требует оплачивать смартфон заранее из соображений здравого смысла и секретности, не желая раскрывая розничную цену будущего флагмана заранее. После презентации у вас будет ровно 72 часа, чтобы вернуться на сайт Samsung и произвести оплату, чтобы товар начали готовить к отправке.

Когда начнутся продажи Galaxy Note 9 В большинстве стран мира розничные продажи Galaxy Note 9 стартуют 24 августа. Однако те, кто оформил предварительный заказ на фаблет, по традиции получат его на несколько дней раньше. Таким образом Samsung Electronics поощряет своих клиентов оформлять предзаказы, которые, помимо ранней доставки, нередко сопровождаются ценными подарками.

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