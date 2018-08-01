Какими будут смартфоны будущего: новые аккумуляторы

Аккумуляторы могут возгораться. Эта новость в 2016 году перепугала многих пользователей, которые не могли нарадоваться на свои смартфоны. Не без умысла Samsung позволила распространиться слухам, что ведет работу над твердотельной батареей, в которой электролит, обеспечивающий течение тока ­между анодом и катодом, не жидкий, а твердый, то есть невоспламеняющийся. В ближайшие же годы ожидается повышение емкости обычных аккумуляторов. Но проблема заключается в следующем: в процессе заряда, когда кремниевые элементы в составе анода принимают ионы лития, анод увеличивается в размерах в несколько раз. Для того чтобы обеспечить более быструю зарядку и большую емкость, нужен материал для анода, который лучше переносит такое расширение, чем используемый сейчас графит. Samsung предлагает использовать графеновую оболочку, которая прекрасно приспосабливается к расширению частиц кремния. Лучше графеновой оболочки может быть анод из чистого кремния — к такому выводу пришла группа исследователей из Института материаловедения Кильского университета. Такой анод может накапливать в десять раз больше энергии, чем обычный графитовый анод, который состоит из кремния всего на 10%. В процессе заряда материал в виде микропроводов может увеличиться в размере максимум в четыре раза.

Читайте другие статьи серии: Какими будут смартфоны будущего: еще умнее?

Какими будут смартфоны будущего: самоочищающийся корпус Фото: CHIP, pixabay.com