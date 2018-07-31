В телевизорах Sony появится функция калибровки под контент Netflix

Sony и Netflix объявили, что в телевизорах из линейки Master Series (топовые модели с LCD и OLED-матрицами) появится специальный режим под названием «Netflix Calibrated Mode».

С его помощью владельцы ТВ Sony смогут увидеть шоу и фильмы Netflix так, как их задумывали их авторы. При активации функции настройки в телевизорах будут меняться таким образом, чтобы цвета и контрастность на экране были максимально приближены к таковым на профессиональных мониторах, которые используют киностудии.

Как отмечает The Hollywood Reporter , голливудские режиссёры часто переживают из-за того, что при домашнем просмотре их фильмы выглядят не так, как было изначально задумано — из-за некорректных пользовательских настроек и различных технологий сглаживания движений.

Функцию уже успел протестировать исполнительный продюсер сериала «Затерянные в космосе». По его словам, цвета на телевизорах Sony и на профессиональных дисплеях «почти не отличимы».

Режим калибровки поддерживает 4K и HDR. Он будет доступен на телевизорах 55-65 дюймов из серий A9F OLED и 65-75-дюймовых дисплеях из линейки Z9F LCD. Обе линейки поступят в продажу осенью. Пока не ясно, появится ли аналогичная функция в старых моделях.

Netflix и Sony сотрудничают уже не первый год. На пультах телевизоров компании уже давно есть отдельная кнопка для быстрого запуска онлайн-кинотеатра.

ИСТОСНИК: DTF