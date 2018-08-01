Фаблет Honor Note 10 официально представлен

Вчера в Китае был официально представлен фаблет Huawei Honor Note 10. Его официальная презентация ожидается в Берлине 30 августа, но уже сейчас можно сказать, что устройство получилось необычным.

Новинку оснастили 6,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080×2220 точек), поддержкой HDR10 и охватом цветового пространства NTSC в 115 процентов. Вокруг него расположены тонкие рамки, при этом моноброви и других вырезов на экране нет.

Внутри установлен прошлогодний флагманский чипсет Kirin 970. Это 10-нанометровый чип с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Графику обрабатывает контроллер Mali-G72 MP12 с поддержкой технологии ускорения GPU Turbo. Также присутствует игровой режим Double Turbo (разгон ядер процессора) с отдельной кнопкой. Для охлаждения используется тепловая трубка и восемь слоёв материала для рассеивания тепла. В результате система оказалась почти вполовину эффективнее традиционной.

Новинка получила 6/8 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ постоянной памяти плюс слот для карты памяти microSD. Последняя устанавливается вместо второй SIM-карты. Ёмкость «родного» аккумулятора составляет 5000 мА·ч, поддерживается технология быстрой зарядки Super Charge.

Основная камера двойная. Она включает в себя модели на 24 МП (диафрагма объектива f/1.8) и 16 МП (диафрагма f/1.8). Фронтальная камера основана на 13-МП модуле с объективом f/2.0. А при съёмке кнопку Double Turbo можно использовать для механического спуска затвора.

В качестве ОС установлена Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Доступны два варианта цвета корпуса: Midnight Black и Phantom Blue. Цена стартует с 410 долларов за версию 6/64 ГБ. Модификацию 6/128 ГБ можно купить в Китае за 470 долларов, а версию 8/128 ГБ — за 530 долларов. Предзаказы на смартфон в Китае уже начали принимать, поставки начнутся 31 августа 2018 года.