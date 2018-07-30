Игромания объявляет «Железную готовность»: ноутбук за знание игр

Если вы читаете эту новость, значит, вы открыли сайт Игромании. А это вряд ли случилось бы, если бы вы не интересовались играми — как старыми, так и самыми свежими, как расхваленными и заслуженными, так и скромными, нишевыми, малоизвестными. Что ж, первый тест пройден: поздравляем, вы геймер!

А теперь о том, ради чего мы здесь собрались. Наша редакция свято уверена, что приверженцам РС-игр нужно самое мощное железо, поскольку никакие программы 3D-рендера и компьютерной анимации не сравнятся по «прожорливости» с прихрамывающей оптимизацией релизных версий некоторых игр. Да и не секрет, что графика становится всё реалистичнее, игровые миры — всё просторнее, а экраны подзагрузки никто не любит.

Так вот, у нас хорошие известия: совсем скоро один из тех, кто читает эту новость, станет владельцем мощного игрового ноутбука. Не просто мощного: главным призом в нашем новом конкурсе «Железная готовность» стала топовая версия ASUS ROG Strix Scar II! Мы выбрали темами заданий, в частности, крупные игры, которые выйдут в течение года, ведь владельцы новинки ASUS могут не интересоваться их системными требованиями: точно хватит!

Из чего состоит ASUS ROG Strix Scar II?

Мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H;

мощная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070;

16 ГБ оперативной памяти DRAM DDR4 2666;

15,6" Full HD дисплей с IPS-матрицей, частотой 144 Гц, откликом 3 мс и сверхтонкой рамкой;

два накопителя — классический HDD на 1 ТБ и шустрый SSD на 256 ГБ.

И это только самое основное. Мы даже не упоминаем, что новинка снабжена эффективной системой охлаждения HyperCool Pro с автоматической очисткой от загрязнения, а на геймерской клавиатуре с четырехзонной подсветкой AURA выделена группа клавиш WASD!

Те, кто способен узнать Хидео Кодзиму по голосу, перечислить наизусть все игры Electronic Arts и определить год выхода Tomb Raider по ботинку Лары Крофт, без труда справятся с нашими семью заданиями. Если вы путаете Нико Беллика с Томми Версетти, вам придётся посложнее. Но в любом случае достаточно набрать 21 балл, чтобы попасть в списки претендентов. А дальше уже придётся положиться исключительно на удачу!

Конкурсные ответы будут засчитываться до 13 августа 2018 года включительно, у каждого есть лишь одна попытка. А итоги мы подведем не позднее 15 августа.

Ещё раз посмотрите на картинку ноутбука ROG Strix Scar II, перечитайте его характеристики и вперёд!

Этот ноутбук будет моим! | О ASUS ROG Strix Scar II