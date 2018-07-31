Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855 появятся уже осенью

Инсайдер Роланд Квандт сообщил, что компания Qualcomm ещё в июне начала производство нового мобильного процессора Snapdragon 855 для будущих флагманских смартфонов. Он пока не представлен официально, однако, судя по утечкам, чип производят по 7-нанометровой технологии. Также сообщается, что он будет примерно на 30 процентов быстрее Snapdragon 845.

Предполагается, что чип оснастят восемью ядрами и модемом Snapdragon X24 LTE со скоростью до 2 Гбит/сек. При этом, первые тесты, которые появились в базе данных Geekbench, вносят лишь дополнительную путаницу.

В начале июля там был зарегистрирован смартфон Sony H8256 (предположительно XZ3 либо XZ3 Premium с 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 9.0). Он набрал 3033 балла в однопоточном тесте и 10 992 балла — в многопоточном.

А на днях китайские источники сообщили об устройстве Xiaomi, которое также построено на SoC Snapdragon 855, однако его результаты сильно отличаются. Производительность в однопоточном тестировании составляет 1784 балла, в многопоточном — 6359 баллов. Для сравнения: актуальный чип Snapdragon 845 набирает около 2500 и 9000 баллов соответственно. Возможно, это ошибка, или же всё дело в сниженной частоте, которая составляет 1,90 ГГц. Смартфон Xiaomi работает на базе ОС Android 8.1.0.

Таким образом, пока сложно сказать что-либо о реальной мощности «восемьсот пятьдесят пятого», остаётся ждать выхода готовых устройств и их тестов.