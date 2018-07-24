История создания смартфона YotaPhone. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июля 2018 года госкорпорация «Ростех» объявила о продаже своей доли в компании Yota Devices консорциуму во главе с китайской Trinity World Management (TWM). За пакет в 25,1% акций Ростех получит 3 млрд руб. В результате сделки доля в Yota Devices китайского консорциума, в который входит TWM и China Baoli превысит 50%. Yota Devices известна как создатель смартфона YotaPhone. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о истории его создания.

Компания Yota

29 мая 2007 года в Москве была зарегистрирована компания ООО «Скартел». 2 сентября 2008 года в Москве и Санкт-Петербурге под брендом Yota она развернула сеть мобильного широкополосного доступа в интернет по технологии Mobile WiMAX. С самого начала в составе компании действовал отдел по созданию устройств для абонентов. Первоначально он занимался модемами и роутерами. В ноябре 2008 года 25,1% акций этой компании приобрела госкорпорация «Ростехнологии» (ныне — «Ростех»).

В мае 2010 года «Скартел» объявил о переходе на новый стандарт связи — LTE. В июле 2010 года генеральный директор компании Денис Свердлов заявил, что «Скартел» уже ведет создание своего собственного устройства для этой сети (смартфонов с поддержкой LTE на тот момент в продаже не было). Свердлов подчеркивал, что это будет российская разработка, и партнер по ее созданию будет отвечать только за изготовление технической части.

13 сентября 2010 года глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым представил главе государства прототип нового смартфона для бренда Yota. При этом Чемезов заявил, что первоначально аппарат будет производиться на Тайване ( КНР ), «но в ближайшее время мы полностью перенесем производство уже в Россию ».

Первоначально «Ростехнологии» и «Скартел» планировали выпустить новый телефон уже в 2011 году, однако его проектирование затянулось.

В июне 2011 году подразделение, занимавшееся разработкой устройств, было выделено из «Скартела» в отдельную компанию — ООО Yota Devices. К участию в разработке были приглашены инженеры из Финляндии (бывшие сотрудники мобильного подразделения Nokia) и Сингапура (корпорация Hi-P).

Yota Phone

В декабре 2012 года стало известно, что первый смартфон Yota Devices получил название YotaPhone и оригинальную конструкцию с двумя экранами, ранее не применявшуюся для серийных устройств. С одной стороны у него был жидкокристаллический цветной дисплей диаметром 4,3 дюйма, а на обороте — второй монохромный дисплей, созданный по технологии «электронные чернила». По замыслу разработчиков, второй экран мог использоваться для вывода наиболее важной информации или чтения электронных книг — пониженный уровень энергопотребления черно-белого дисплея позволял устройству работать дольше конкурентов.

Официальная презентация смартфона состоялась выставке Mobile World Congress в Барселоне ( Испания ) в феврале 2014 года.

YotaPhone получил операционную систему Android (разработчик — американская корпорация Google ), процессор компании Quallcomm ( США , производство — Тайвань, КНР) производительностью 1,7 гигагерц, два гигабайта оперативной памяти, поддержку сетей связи до LTE включительно. Сборку телефона вела сингапурская Hi-P на своем дочернем предприятии в КНР.

Первый серийный телефон 4 декабря 2013 года премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вручил Сергей Чемезов. При этом глава правительства пошутил: «Короче, Apple напрягся». В продажу в России YotaPhone поступил 27 декабря 2013 года по цене 19,9 тыс. руб. (около 500 евро). Также аппараты продавались в Евросоюзе и странах Ближнего Востока. Всего было продано около 40 тыс. YotaPhone первого поколения.

YotaPhone 2 24 февраля 2014 года, спустя всего два месяца после начала продаж смартфона первого поколения, на выставке MWC в Барселоне было представлено устройство YotaPhone 2. Оно получило более мощный процессор (2,2 гигагерц), больший размер основного экрана (5 дюймов) и сенсор у второго дисплея с электронными чернилами. Дизайн встроенных приложений был разработан воронежской компанией «Мануфактура софт».

Продажи YotaPhone 2 в России начались 6 декабря 2014 года по цене 39,9 тыс. руб. (порядка €500) Также они поступили на рынки Европы и Азии. В США эта модель, как и предыдущая, не продавалась. Всего за два года в мире было реализовано 96 тыс. YotaPhone 2. Как и предыдущая модель, он производился в КНР.

YotaPhone 3 Третье поколение смартфона было официально представлено 23 августа 2017 года в посольстве РФ в Пекине. Было заявлено, что YotaPhone 3 получит основной экран диаметром 5,5 дюйма, дисплей с электронными чернилами (5,2 дюйма), 4 гигабайта оперативной памяти, более современный процессор. Аппарат поступил в продажу только в Китае под названием Yota 3, по цене до $556. Сведения о том, что к концу 2017 года смартфон будет продаваться и в России, не подтвердились.

Владельцы Yota Devices