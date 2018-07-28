Самым страшным кошмаром для Android-смартфонов остается iPhone

Android — самая популярная мобильная операционная система в мире. Она лидирует практически на всех рынках и оставляет iOS далеко позади. Увы, это не меняет того факта, что iPhone является самым страшным врагом всех смартфонов под управлением Android. Новые данные по статистикам продаж смартфонов во втором квартале 2018 года это подтверждают.

iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X прекрасно продаются. По данным Kantar о продажах смартфонов во втором квартале 2018 года, iPhone 8 и iPhone 8 Plus являются самыми продаваемыми смартфонами. На четвертом месте находится iPhone X. Galaxy S9 от Samsung занял третью строчку. Хорошо продаются не только новинки от Apple , но и более старые модели. В США Канаде iPhone занимают 8 из 10 строчек самых продаваемых смартфонов.

Интересная ситуация на рынке Китае , где Android занимает почти 80 процентов рынка, а Apple теряет свои позиции. Несмотря на это, с ноября 2017 года по настоящий день iPhone X остается самым продаваемым устройством.