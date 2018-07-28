Самым страшным кошмаром для Android-смартфонов остается iPhone 

Android — самая популярная мобильная операционная система в мире. Она лидирует практически на всех рынках и оставляет iOS далеко позади. Увы, это не меняет того факта, что iPhone является самым страшным врагом всех смартфонов под управлением Android. Новые данные по статистикам продаж смартфонов во втором квартале 2018 года это подтверждают.
iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X прекрасно продаются. По данным Kantar о продажах смартфонов во втором квартале 2018 года, iPhone 8 и iPhone 8 Plus являются самыми продаваемыми смартфонами. На четвертом месте находится iPhone X. Galaxy S9 от Samsung занял третью строчку. Хорошо продаются не только новинки от Apple, но и более старые модели. В США и Канаде iPhone занимают 8 из 10 строчек самых продаваемых смартфонов.
Интересная ситуация на рынке Китае, где Android занимает почти 80 процентов рынка, а Apple теряет свои позиции. Несмотря на это, с ноября 2017 года по настоящий день iPhone X остается самым продаваемым устройством.
Во втором квартале 2018 года самую значимую роль в успешном распространении Android сыграла компания Huawei. Она устанавливает один рекорд за другим. К примеру, всего за год доля Huawei в Великобритании выросла с 2,7 процента до 13,7 процента. Это очень существенный скачок. Тем не менее до успеха Apple остальным производителям устройств под управлением Android еще далеко. Они могут продавать больше за счет широкого модельного ряда, но самыми продаваемыми их смартфоны не становятся.