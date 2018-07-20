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Названы самые опасные приложения для смартфонов
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Названы самые опасные приложения для смартфонов 

Lenta.ru 20 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Эксперты в области кибербезопасности составили список самых опасных мобильных приложений, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов. Об этом говорится в исследовании компании Appthority за второй квартал 2018 года.
Наиболее рискованными приложениями для iOS-устройств специалисты назвали мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Кроме того, в тройку лидеров антирейтинга попала навигационная программа Waze.
Приложения WhatsApp и Facebook также получили высшие баллы по уровню риска на смартфонах под управлением Android. Однако на третьем месте здесь расположился российский мессенджер Telegram. Исследователи отметили, что и Waze, и Telegram попали в списки впервые.
Мессенджеры Facebook и WhatsApp получили по 7 баллов из 10. Высокая оценка означает, что приложения могут отправлять на серверы данные, связанные с предприятием, или же не соответствуют политикам безопасности. Например, многие сервисы из рейтинга отправляют адресные книги и СМС-сообщения, а также отключают протокол HTTPS.
Эксперты также рассказали о категориях программ, которые предприятия самостоятельно вносят в черный список, чтобы избежать утечки информации. Чаще всего под запретом оказываются мессенджеры, клиенты социальных сетей и сервисы для онлайн-знакомств.
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