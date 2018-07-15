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Samsung и УрФУ вместе подготовят специалистов в сфере IoT
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Samsung и УрФУ вместе подготовят специалистов в сфере IoT 

TechFusion.ru 2 часа назад
Фото: TechFusion.ru
Компания Samsung Electronics и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) подписали соглашение о сотрудничестве Проект «IoT Академия Samsung», являющийся частью образовательной программы «IT-школа Samsung», действует почти в двух десятках российских вузов. Филиалы «Академии» открыты в том числе в ЮУрГУ, СВФУ, ВШЭ и НГТУ. А буквально на днях компания Samsung Electronics провела межуниверситетский финал конкурса IoT-проектов первых выпускников «Академии» и […]
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