Стало известно, каким будет смартфон Samsung Galaxy Note 9

СУХУМ, 11 июл — Sputnik . Новый флагман Samsung — Galaxy Note 9 внешне будет похож на своего предшественника Galaxy Note 8, сообщает РИА Новости со ссылкой на Androidheadlines.com.

Samsung представит новинку 9 августа.

Отмечается, что опубликованные фотографии являются официальным рендером нового Samsung. Дизайн девайса не очень сильно поменял свой внешний вид: Galaxy Note 9 также имеет скругленные края и небольшие рамки по краям экрана. Galaxy Note 9 Release Date Leaks, TENAA Listing Appears https://t.co/e5QW1mWzhg pic.twitter.com/cC8jMLBJPl

— Android Headlines (@Androidheadline) July 11, 2018

​Изменения могут коснуться только задней панели устройства, но каких именно — пока неизвестно. На передней части смартфона будет встроен сканер отпечатков пальцев. Помимо этого, дисплей нового смартфона будет увеличен с 6,3 до 6,4 дюйма.