Ещё
Дешевые Android-смартфоны оказались шпионами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дешевые Android-смартфоны оказались шпионами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили предустановленные вредоносные приложения на дешевых Android-смартфонах, которые продаются в развивающихся странах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Подобные программы собирают данные о моделях телефонов и их владельцах, а затем отправляют информацию рекламным компаниям, которые позже заваливают пользователей объявлениями на основе их предпочтений. Среди передаваемых данных специалисты отметили номера IMEI, MAC-адреса и местоположение пользователя.
Сообщается, что приложения-шпионы были обнаружены на смартфонах, реализуемых сингапурской компанией Singtech в Мьянме и Камбодже. Кроме того, работа таких программ была зафиксирована в Бразилии, Индии и Китае.
По информации издания, сбором данных занимаются несколько рекламных компаний, в число которых входят сингапурская GMobi, китайская Adups и индийская MoMagic. Гендиректор первой из них Пол Ву (Paul Wu) рассказал журналистам, что производители позволяют устанавливать шпионящие приложения на смартфоны, чтобы GMobi могла отправлять пользователям бесплатные обновления ПО. При этом Huawei и Xiaomi, которые на сайте компании указаны в качестве партнеров, отрицают работу с GMobi.
Ву также заявил, что его компания не нарушает законы о сборе данных. С этим заявлением согласились представители Adups и MoMagic.
Ранее исследователи обнаружили опасную уязвимость во всех Android-смартфонах, выпущенных после 2012 года. Речь идет об атаке RAMPage, которая позволяет злоумышленникам красть важную информацию со смартфонов владельца.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские ПВО подбили израильский самолет151
Посидим дома: почему россияне не едут за границу502
Индия поставила России условие по Су-5727
Ребенок упал в костер на Ивана Купалу и умер4
Отравленная в Эймсбери женщина скончалась40
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение