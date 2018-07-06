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Раскрыта дата презентации секретного смартфона Samsung
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Раскрыта дата презентации секретного смартфона Samsung 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Reuters
Корпорация Samsung представит гибкий смартфон на выставке CES, которая 8-11 января 2019 года. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на китайский источник.
Предполагается, что продажи телефона начнутся в феврале 2019 года. Он будет выпущен ограниченным тиражом в 300-500 тысяч штук. По оценкам, он может стоить около 1,8 тысячи долларов. Также источник сообщил, что Samsung представит Galaxy S10 на выставке MWC-2019 в конце февраля следующего года.
Samsung Galaxy X станет первым смартфоном с гнущимся экраном. Судя по слухам, его разработка началась в 2011 году и планировался к релизу в конце 2016 года. Однако из-за проблем с Note 7 выход телефона неоднократно переносился.
В январе 2018 года компания провела закрытую встречу, на которой показала Galaxy X. По предварительной информации, экран аппарата будет сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повреждений.
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