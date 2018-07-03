Владельцы Samsung пожаловались на хаотичную рассылку фото

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с неконтролируемой рассылкой своих фотографий контактам в мессенджере Samsung Messages, сообщает CNBС.

Жалобы поступают от владельцев Galaxy S9 и Galaxy Note 8. Один из пользователей Reddit рассказал, что вся фотогалерея была отправлена его подруге, и он узнал об этом из приложения сотового оператора T-Mobile.

Владельцы смартфонов отмечают, что Samsung Messages начал «глючить» после обновления T-Mobile до нового стандарта отправки контента — Rich Communication Services (RCS).

В пресс-службе Samsung заявили, что знают о поступающих жалобах, однако специалисты компании не обнаружили проблем с программным обеспечением или оборудованием. Всем столкнувшимся с неконтролируемой рассылкой фото пользователям они рекомендовали обращаться в региональную службу поддержки. В компании пообещали продолжить изучение проблемы.

В T-Mobile заявили, что не имеют отношения к рассылке контента.