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Названы самые ненадежные смартфоны
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Названы самые ненадежные смартфоны 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Maciej Luczniewski / Globallookpress
Согласно данным исследования компании, число неполадок в смартфонах Samsung достигает показателя в 27,5 процентов.
Самыми ненадежными в контексте количества сбоев и неполадок смартфонами под управлением системы Android назвали аппараты компании Samsung. Об этом сообщается в отчете компании по сохранению безопасности данных Blanco.
Согласно данным исследования компании, число неполадок в популярных корейских смартфонах достигает показателя в 27,5 процентов. На втором месте аппараты из Китая — количество сбоев в любимых россиянами смартфонах Xiaomi оценивается в 14 процентов.
Третье место в исследовании заняли телефоны Motorola, они показали 9,5 процентов сбоев. На четвертой и пятой строчке расположились аппараты от Huawei и InFocus.
Компания также включила в отчет рейтинг аппаратов от Apple, работающих на системе iOS. Среди «яблочных» гаджетов самыми проблемными признаны iPhone 6 и iPhone 6S.
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