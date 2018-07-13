Названы самые ненадежные смартфоны

Согласно данным исследования компании, число неполадок в смартфонах Samsung достигает показателя в 27,5 процентов.

Самыми ненадежными в контексте количества сбоев и неполадок смартфонами под управлением системы Android назвали аппараты компании Samsung. Об этом сообщается в отчете компании по сохранению безопасности данных Blanco.

Согласно данным исследования компании, число неполадок в популярных корейских смартфонах достигает показателя в 27,5 процентов. На втором месте аппараты из Китая — количество сбоев в любимых россиянами смартфонах Xiaomi оценивается в 14 процентов.

Третье место в исследовании заняли телефоны Motorola, они показали 9,5 процентов сбоев. На четвертой и пятой строчке расположились аппараты от Huawei и InFocus.