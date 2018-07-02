Телефоны россиян начнут блокировать

В России будут блокировать украденные телефоны

России будут блокировать украденные телефоны. Совет Федерации одобрил разработанную ранее концепцию контроля смартфонов посредством уникального IMEI-номера. Таким образом ведомство планирует бороться с ввозом на территорию России серых устройств, а также сведения к минимуму количества краж смартфонов.

Дело в том, что все девайсы с подозрительным IMEI будут занесены в черный список. Доступ к этому списку будет у всех сотовых операторов, поэтому обслуживаться подобные телефоны не будут.

При покупке смартфонов за границей необходимо будет зарегистрировать их в специальной IMEI-базе, которая в России пока еще не разработана. Доступ к ней будет возможен как из салонов связи, так и на интернет-портале.

По сути, с введением подобной системы кража смартфонов в России может стать бессмысленной. Максимум, что можно будет получить от «навечно заблокированного девайса» — запчасти для ремонта. Обойти блокировку IMEI будет невозможно.