Huawei готовит свой игровой смартфон

Компания Huawei всерьёз готовится к экспансии на рынок игровых мобильных устройств. Ранее китайский гигант показал технологию GPU Turbo, которая ускоряет видеоядро, увеличивая его производительность на 60 процентов и снижая энергопотребление на треть. Её по умолчанию получил смартфон Honor Play, а в ближайшем будущем она появится в линейках P20, Honor 10 и Mate, а также старых P10. Но это ещё не всё.

Ожидается, что в этом году компания покажет и полноценный игровой смартфон по аналогии с ASUS ROG Phone и Razer Phone. Разумеется, он получит разгон видеоускорителя, а также, вероятно, один из новейших чипсетов. Предполагается, что это будет либо Kirin 970, либо Kirin 980, который покажут в начале осени. Хотя, справедливости ради, куда интереснее такой смартфон выглядел бы на Kirin 1020. Однако, в любом случае, это будет первый геймерский смартфон не на платформе Qualcomm

К сожалению, другие спецификации новинки, как и название, не сообщаются, но можно предположить, что устройство получит не менее 8 ГБ оперативной памяти, до 256 или 512 ГБ постоянной, ёмкий аккумулятор и экран с частотой не менее 90 Гц.

При этом, как заявил глава подразделения потребительских продуктов Huawei Джим Сюй, новинка не получит механизированных элементов вроде выдвижной камеры как у OPPO Find X. Зато он в очередной раз подтвердил планы компании по выпуску складного смартфона в 2019 году. Этот смартфон должен стать конкурентом ожидаемого Samsung Galaxy X.