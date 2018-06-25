Apple разрабатывает новые наушники

Bloomberg сообщил о разработке Apple двух типов наушников

Американская Apple уже в 2019 году обновит свои беспроводные наушники-вкладыши AirPods, а также представит совершенно новые накладные наушники со студийным качеством звука, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Новые AirPods получат активное шумоподавление, а также защиту от влаги для фитнеса и улучшенное качество звука при воспроизведении музыки — именно с последними двумя недостатками связаны большинство нареканий на этот продукт. Кроме того, компания работает над беспроводным футляром-зарядкой для наушников, который будет совместим с зарядным устройством AirPower. «Весьма вероятно, что наушники будут дороже $159 за нынешнюю модель, и это может означать, что Apple разведет AirPods по сегментам, как сделала это с iPhone», — пишет Bloomberg. Возможно также, что в AirPods встроят датчики пульса.

Накладные наушники от Apple будут конкурировать с моделями среднего ценового диапазона от Bose и Sennheiser, сообщил источник агентства. По его словам, изначально они должны были выйти в конце 2018 года, но запуск перенесен на начало 2019 года из-за проблем с разработкой.

Подразделение Other Products, которое разрабатывает устройства типа AirPods, дополняющие экосистему Apple, принесло компании в 2017 году $12,9 млрд выручки и компенсировало замедление роста сектора iPhone, напоминает Bloomberg.