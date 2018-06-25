Ещё
Apple разрабатывает новые наушники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg сообщил о разработке Apple двух типов наушников 

Ведомости 4 часа назад
Фото: АР
Американская Apple уже в 2019 году обновит свои беспроводные наушники-вкладыши AirPods, а также представит совершенно новые накладные наушники со студийным качеством звука, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Новые AirPods получат активное шумоподавление, а также защиту от влаги для фитнеса и улучшенное качество звука при воспроизведении музыки — именно с последними двумя недостатками связаны большинство нареканий на этот продукт. Кроме того, компания работает над беспроводным футляром-зарядкой для наушников, который будет совместим с зарядным устройством AirPower. «Весьма вероятно, что наушники будут дороже $159 за нынешнюю модель, и это может означать, что Apple разведет AirPods по сегментам, как сделала это с iPhone», — пишет Bloomberg. Возможно также, что в AirPods встроят датчики пульса.
Накладные наушники от Apple будут конкурировать с моделями среднего ценового диапазона от Bose и Sennheiser, сообщил источник агентства. По его словам, изначально они должны были выйти в конце 2018 года, но запуск перенесен на начало 2019 года из-за проблем с разработкой.
Подразделение Other Products, которое разрабатывает устройства типа AirPods, дополняющие экосистему Apple, принесло компании в 2017 году $12,9 млрд выручки и компенсировало замедление роста сектора iPhone, напоминает Bloomberg.
Ведомости: последние новости
Xiaomi подала заявку на крупнейшее IPO в мире с 2014 года Министр труда назвал средний размер пенсии в 2019 году‍ Кудрин сообщил о наказанных Счетной палатой чиновниках
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто обидел Лукашенко, автоматические штрафы и другие события дня21
В России отменяют зарплатное рабство211
Познер объяснил агрессивность россиян206
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем319
Цуркан выступила с первым заявлением после задержания19
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение