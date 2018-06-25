Утверждён стандарт автомобильного электронного ключа

Утверждён стандарт автомобильного электронного ключаНа консорциуме Car Connectivity (CCC) была утверждена первая версия стандарта автомобильного электронного ключа.

Автовладельцы смогут загрузить цифровой ключ на свой смартфон (или умные часы) и с помощью него открывать, закрывать и заводить двигатель, а также делиться с другими людьми доступом к автомобилю.

Технология будет использовать NFC-доступ (радиус действия — до 10 см), таким образом управлять машиной удалённо не получиться. Также это позволит защитить цифровой ключ от взлома или перехвата злоумышленниками.