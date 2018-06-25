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Утверждён стандарт автомобильного электронного ключа
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Утверждён стандарт автомобильного электронного ключа 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Утверждён стандарт автомобильного электронного ключаНа консорциуме Car Connectivity (CCC) была утверждена первая версия стандарта автомобильного электронного ключа.
Автовладельцы смогут загрузить цифровой ключ на свой смартфон (или умные часы) и с помощью него открывать, закрывать и заводить двигатель, а также делиться с другими людьми доступом к автомобилю.
Технология будет использовать NFC-доступ (радиус действия — до 10 см), таким образом управлять машиной удалённо не получиться. Также это позволит защитить цифровой ключ от взлома или перехвата злоумышленниками.
В состав Car Connectivity Consortium входят такие компании как Apple, Samsung, Audi, LG, BMW, General Motors, Qualcomm, Hyundai, Panasonic. Готовая версия стандарта, готового к массовому использованию должна появиться начале 2019 года.
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