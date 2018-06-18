Начались российские продажи Meizu 15 и 15 Lite

Компания Meizu начала российские продажи своих новых смартфонов Meizu 15 и 15 Lite. Первый из них с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти оценен в 34 990 руб. Новинка доступна в черном и синем цветах. Младшая версия Meizu 15 Lite с 4/32 ГБ памяти стоит 21990 руб. Её можно купить в красном или черном цветах.

Обе модели получили 5,46-дюймовый Super AMOLED-экран, 20-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3000 мАч. У Meizu 15 имеется процессор Qualcomm Snapdragon 660 и сдвоенная основная камера с датчиками 20 и 12 мегапикселей. Meizu 15 Lite получил процессор Qualcomm Snapdragon 626 и одинарную 12-мегапиксельную основную камеру. Единственное, что разочаровывает, так это уже морально устаревшая версия операционной системы — Android 7.1.2 Nougat.