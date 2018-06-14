Apple пообещала усилить защиту iPhone

Компания Apple пообещала внести изменения в операционную систему смартфонов, чтобы помешать получению несанкционированного доступа к ее смартфонам iPhone. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Представитель компании пояснил агентству, что Apple планирует отключать передачу информации между компьютером и устройством по USB-соединению, если последнее не разблокировали в течение часа. Таким образом компания рассчитывает защитить личные данные владельцев iPhone от преступников и шпионов.
Разработчики внесут изменения в мобильную операционную систему iOS12 и одну из последующих версий iOS11. Reuters отмечает, что некоторые компании выпускают сегодня оборудование, которое дает возможность с помощью USB-соединения менять настройки систем безопасности iPhone. Изменения касаются в том числе ограничений на попытки ввести верный пароль.
Apple подчеркнула, что «постоянно укрепляет системы безопасности в каждом из своих продуктов, чтобы защитить клиентов от хакеров, тех, кто пытается похитить персональные данные и вторгнуться в личную жизнь». В то же время компания отметила, что с уважением относится к работе властей и не пытается затруднить их работу.
Агентство напоминает, что в феврале 2016 г. Apple отказалась помогать ФБР взломать iPhone обвиняемого в теракте в Сан-Бернардино. Позже американские власти сообщили, что спецслужбы смогли самостоятельно получить информацию со смартфона. ФБР, по данным агентства, пришлось найти стороннего подрядчика, который взломал смартфон без помощи Apple.