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BlackBerry KEY 2 представлен официально
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BlackBerry KEY 2 представлен официально. Сенсорный монстр с QWERTY-клавиатурой 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
BlackBerry KEY 2 представлен официально. Сенсорный монстр с QWERTY-клавиатуройКомпания TCL Communication, принадлежащей бренд BlackBerry, представила новый смартфон BlackBerry KEY 2.
Это первый смартфон компании с двойной камерой. Удивительно, что без выреза под фронтальную камеру.
Новинка получила фирменную аппаратную QWERTY-клавиатуру. Клавиатура может выступать в роли тачпада, сканер отпечатков пальцев встроен в пробел.
Что касается технических характеристик, то устройство получило 4,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2. А также основную камеру 12+12 МП и 8-мегапиксельную фронтальную.
Аппаратной основой выступил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения SD-карточками объемом до 2 ТБ.
Сохранился и аккумулятор на 3360 мАч. Добавилась технология Qualcomm Quick Charge 3.0.
Старт продаж состоится в этом месяце, цена — $649.
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