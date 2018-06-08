BlackBerry KEY 2 представлен официально. Сенсорный монстр с QWERTY-клавиатурой

BlackBerry KEY 2 представлен официально. Сенсорный монстр с QWERTY-клавиатуройКомпания TCL Communication, принадлежащей бренд BlackBerry, представила новый смартфон BlackBerry KEY 2.

Это первый смартфон компании с двойной камерой. Удивительно, что без выреза под фронтальную камеру.

Новинка получила фирменную аппаратную QWERTY-клавиатуру. Клавиатура может выступать в роли тачпада, сканер отпечатков пальцев встроен в пробел.

Что касается технических характеристик, то устройство получило 4,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2. А также основную камеру 12+12 МП и 8-мегапиксельную фронтальную.

Аппаратной основой выступил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения SD-карточками объемом до 2 ТБ.

Сохранился и аккумулятор на 3360 мАч. Добавилась технология Qualcomm Quick Charge 3.0.

Старт продаж состоится в этом месяце, цена — $649.