Как создавать 360-градусные панорамы на iPhone?

Сделать панораму на iPhone проще простого. Достаточно выбрать соответствующий режим и более-менее ровно провести линию в указанном на экране направлении. Проблема в том, что штатное приложение позволяет делать только 270-градусные панорамы, а мы нашли кое-что на 360 градусов, да еще и автоматическое.

Если пользователь не может провести ровную линию, когда делает панораму, ему тем более пригодится такой аксессуар. Притом сейчас речь не идет о руках, которые плохо растут. Иногда съемка панорам производится при плохом освещении или в условиях, когда провести прямую линию действительно сложно. В этом случае и поможет theVRkir. При этом устройство может пригодиться не только в сложных условиях. У него есть и другие функции вроде объемных панорам и тому подобного. Поэтому обо всем по порядку.

Полный набор продается на сайте под названием Pro Kit. Его стоимость составляет на момент подготовки обзора 99,99 доллара. Можно покупать по частям только то, что нужно, и неполный набор получится значительно дешевле. Но именно этот вариант позволяет в полной мере раскрыть возможности идеи и включает в себя все компоненты, которые дешевле купить набором.

Набор состоит из трех предметов, среди которых:

механизм для создания панорам;

линза с защитным кейсом;

очки для просмотра стереофонического изображения.

Поворотный механизированный прибор за 49,99 доллара позволяет делать панорамы не только через специальное приложение, но и через штатное. В автоматическом режиме при создании панорамы система сама поймет смещение кадра и совместит пару элементов в духе инь и ян. После этого она переходит к следующему кадру и потом склеит их в панораму. Так и получаются полные круговые фото.

Отличительной особенностью будет то, что их можно смотреть, поворачиваясь с телефоном вокруг себя. То есть надо как бы смотреть через смартфон по сторонам. Что-то подобное можно было наблюдать в приложении sphere, которое уже давно не поддерживает iPhone и перестало обновляться несколько лет назад.

Для более полного ощущения реальности происходящего предусмотрены специальные очки за 19,99 доллара, которые продаются в пластиковом кейсе для хранения и транспортировки. Хотя именно очками назвать это сложно. Это скорее что-то вроде прибора для просмотра слайдов, которые были когда-то давно. Только вместо слайдов в них помещается смартфон с активированным через приложение специальным режимом.

Само приложение максимально простое и позволяет выбрать только режим съемки (с рук или автомат), включить вспышку, HDR, настроить наличие или отсутствие линзы и активировать тот самый режим просмотра через очки.

Смотреть фотографии полноценно с вращением и прочими фирменными фишками можно только через приложение, но тем не менее они еще и сохраняются в фотопленку iPhone. Выглядит это странно, но для панорам это скорее норма.

Сопрягать механизм со смартфоном не надо. Достаточно просто установить смартфон в крепление и нажать кнопку съемки. Механизм сам повернется на нужный угол и сделает снимок.

На самом механизме есть только две кнопки, один переключатель, три лампочки и microUSB для зарядки. Кнопки позволяют менять скорость вращения и запускать ее, если съемка производится не через специальное приложение. Скорость вращения отображается включением одной из лампочек и составляет один оборот за 20 секунд, 40 секунд или 60 секунд.

В основании крутилки есть крепление под штатив, которое дает еще больше возможностей установки. При этом в комплекте поставки уже есть небольшая тренога, но ее задачи сводятся скорее просто к надежной фиксации на поверхности, чем к полноценной реализации идей пользователя. Из-за высокого центра тяжести с установленным смартфоном конструкция не очень устойчива. Поэтому тренога и включена в базовую комплектацию.

Еще одним расширением кроме очков будет линза, которая продается в специальном кейсе и стоит 39,99 доллара. Не так мало, но именно она позволяет склеивать панорамы, которые не только имеют развертку на 360 градусов, но при этом достаточно хорошо покрывают верхнюю и нижнюю полусферу.

Подводя итоги, можно сказать, что комплект theVRkit стоит не дешево, особенно в полном варианте. И, возможно, не каждый решит купить себе такую приспособу для того, чтобы делать панорамы. А вот получить такую в подарок было бы приятно, также как и подарить в той ситуации, когда не знаешь что выбрать.

Возможно это самый правильный сценарий покупки данного устройства, но все равно оно позволяет делать отличные панорамы, которые потом хочется смотреть и возвращаться к ним.

Официальный сайт производителя