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Процессоры AMD Threadripper получат до 32 ядер в этом году
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Процессоры AMD Threadripper получат до 32 ядер в этом году 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
На выставке Computex 2018 в Тайпее компании стараются показать всё самое новое, что есть у них в арсенале. Потому анонс новых процессоров семейства Ryzen Threadripper с 32 ядрами и 64 потоками инструкций оказался к месту.
Старший вице-президент AMD Джим Андерсон в ходе выставки анонсировал новые чипы, которые должны, по идее, отвлечь внимание общественности от новинок Intel. В частности, от нового юбилейного чипа Core i7-8086K и 28-ядерного процессора с тактовой частотой до 5 ГГц. Последний Intel показала накануне.
По словам господина Андерсона, новинка объединит в себе четыре 8-ядерных чипа, будет производиться по 12-нм техпроцессу и выйдет на рынок уже в третьем квартале текущего года. Самое интересное, что новый процессор будет полностью электрически и логически совместим с актуальными материнскими платами на сокете AM4 (в том числе первого поколения). Правда, точный перечень моделей не указывался.
Особых откровений на выставке сделано не было. В компании заявили, что расскажут подробности чуть позже. Таким образом, соперничество между Intel и AMD выходит на новый уровень.
Кроме этого, на выставке компания анонсировала первые 7-нм серверные процессоры семейства Epyc под названием ROME. Они должны заменить актуальные процессоры Naples. Новые серверные чипы ожидаются в следующем году.
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