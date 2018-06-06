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Разгадан способ прослушки любого смартфона
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Разгадан способ прослушки любого смартфона 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Прослушку на смартфоне могут активировать специальные слова-триггеры, уверен эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей (Peter Henway). Об этом сообщает Vice.
Большинство приложений запрашивают доступ к микрофону устройства, но, вопреки расхожему мнению, не передают услышанное третьим лицам. Запись и обработка данных зачастую происходит после произнесения слов-триггеров (к примеру, «Привет, Siri» и «Окей, Google»). Специалист полагает, что подобные механизмы могут работать и в других приложениях.
Хенвей предположил, что Facebook или Instagram могут использовать тысячи слов-триггеров, запускающих анализ речи владельца смартфона.
«Это имеет смысл с точки зрения маркетинга, а законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют, поэтому я бы предположил, что они это делают, но нет никакого способа это проверить», — уточнил исследователь.
Журналист Vice проверил эту теорию. В течение пяти дней он произносил фразы, которые могли бы стать «зацепкой» для шпионского механизма. В его случае сработали реплики об учебе и покупке дешевых рубашек. Неожиданно в ленте новостей стали всплывать рекламные предложения различных учебных заведений и недорогой одежды.
Хенвей выразил уверенность, что ни одна компания не продает собранные данные напрямую рекламодателям, а обрабатывает их самостоятельно. Кроме того, он заверил, что информация скорее бесполезна для спецслужб и используется в основном для таргетирования рекламных объявлений.
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