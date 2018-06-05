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В iOS 12 появилась подробная статистика использования аккумулятора
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В iOS 12 появилась подробная статистика использования аккумулятора 

iPhones.ru 38 минут назад
Фото: iPhones.ru
В iOS 12 появилась подробная статистика использования аккумулятораОдним из интересных нововведений операционной системы iOS 12 стала возможность просматривать более детальную статистику аккумулятора. Теперь в графике энергозатрат оценить самые энергоресурсные часы.
Владелец также может узнать статистику и среднее время использования гаджетом с включенным и выключенным экраном.
Напомним, что на вчерашней презентации на WWDC вице-президент по программному обеспечению Крейг Федериги также пообещал, что в iOS 12 можно будет отслеживать и контролировать время, проведенное в каждом приложении. К сожалению, заявленная опция работает не на всех устройствах, издержки сырой бета-версии iOS 12.
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