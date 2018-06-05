В iOS 12 появилась подробная статистика использования аккумулятора

В iOS 12 появилась подробная статистика использования аккумулятораОдним из интересных нововведений операционной системы iOS 12 стала возможность просматривать более детальную статистику аккумулятора. Теперь в графике энергозатрат оценить самые энергоресурсные часы.

Владелец также может узнать статистику и среднее время использования гаджетом с включенным и выключенным экраном.