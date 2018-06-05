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Глава Apple признался в зависимости от iPhone
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Глава Apple признался в зависимости от iPhone 

ТАСС 12 минут назад
Фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Гендиректор корпорации Apple Тим Кук считает, что пользуется своим iPhone чаще, чем следует. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью телеканалу CNN.
Кук комментировал новую функцию Screen Time, которая будет доступна в новой версии мобильной операционной системы iOS 12. Она предоставляет информацию о том, как много в течение последнего времени владельцы устройства использовали то или иное приложение. "Я думал, что был относительно дисциплинированным на этот счет", — признался Кук, говоря о том, как часто он пользуется своим личным гаджетом. Однако его мнение поменялось после того, как он попробовал функцию Screen Time.
"Когда я начал получать данные, я обнаружил, что провожу [за своим iPhone] больше времени, чем следует", — отметил глава компании. "Число раз, когда я доставал смартфон, было слишком большим", — сказал Кук, отказавшись при этом уточнить, какими именно приложениями он пользовался чаще всего.
"Устройство само по себе не вызывает зависимости, — пояснил гендиректор. — Ее вызывает то, что вы делаете с его помощью". По словам Кука, когда пользователи включат функцию Screen Time и изучат данные о частоте пользования гаджетом, "каждому из них придется принять решение" по поводу того, как поступить дальше.
"Мы никогда не фокусировались на [частоте] пользования как на ключевом параметре, — рассказал гендиректор. — Мы хотим, чтобы люди были невероятно удовлетворены и вдохновлены устройствами, которые мы производим". По его словам, в Apple "никогда не хотели, чтобы люди проводили много времени" за своими гаджетами.
Apple на конференции разработчиков программного обеспечения в Сан-Хосе (штат Калифорния) представила новую версию своей мобильной операционной системы iOS. Одной из новых функций в ней станет Screen Time. С ее помощью можно в том числе устанавливать ограничения на время пользования тем или иным приложением. Как заверили представители Apple, они заботятся о том, чтобы люди не уделяли мобильным устройствам чрезмерно много времени.
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