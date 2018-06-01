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Samsung откладывает релиз Galaxy Note 9 из-за перемен в дизайне
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Samsung откладывает релиз Galaxy Note 9 из-за перемен в дизайне 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics намерена внести изменения во внешний вид Galaxy Note 9, сместив сроки проведения презентации смартфона. Об этом сообщает деловая южнокорейская газета The Bell со ссылкой на осведомленные источники. Причиной такого решения стало недовольство одного из топ-менеджеров Samsung эргономикой корпуса предстоящего фаблета.
По данным The Bell, все началось с того, что Ли Ян-Йонг, вице-президент Samsung Electronics, захотел лично составить впечатление о продукции конкурентов. Для этого он посетил несколько розничных магазинов, в результате чего убедился, что их собственная разработка недостаточно ухватиста, что может повлечь за собой непроизвольное выпадение из рук.
Чтобы решить эту проблему, было решено сократить толщину корпуса Galaxy Note 9 путем утончения стекла, защищающего экран от повреждений. По информации The Bell, инженеры Samsung Electronics в кратчайшие сроки изменили архитектуру дисплейного модуля, уменьшив его толщину на 0,5 мм, что и привело к задержке в производстве и вынудило вендора отложить релиз.
К счастью для потребителей, отмечают собеседники The Bell, задержка будет практически незаметной. Скорее всего, мероприятие, на котором Samsung Electronics планирует представить Galaxy Note 9, сместят не более чем на две недели относительно первоначальных планов. Это значит, что даже с учетом изменений в дизайне смартфон представят еще до конца августа.
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