Почему оригинальный чехол для iPhone лучше всех

Почему оригинальный чехол для iPhone лучше всехУ нас, владельцев iPhone, мало радостей в жизни: iOS не кастомизируешь, виджеты не установишь. Есть одна радость — чехлы.

Не знаю, как вы, а я покупаю чехлы для своего iPhone X исключительно для эстетики. Хочется чего-то нового, яркого — беру новый чехол. Благо их с Алиэкспресса можно хоть тоннами заказывать, задёшево.

Я такой не один: Обзор оригинального чехла для iPhone X. Есть плюсы и минусы

Дома скопилось уже дюжина самых разных чехлов: китайских, термочувствительных, красочных и защитных. Есть и дорогие, от известных сторонних производителей аксессуаров.

Но я неизменно возвращаюсь к оригинальному кожаному чехлу, купленному сразу вместе с iPhone X, более полугода назад.

Почему так?

Это невероятно, но оригинальный чехол самый удобный

Казалось бы, все чехлы должны примерно одинаково ощущаться в руке, да не тут-то было: ни один чехол не даёт правильных тактильных ощущений.

Я не говорю про совсем уж плохие поделки, которые представляют собой просто кусок пластика или резины, безо всяких замшевых, мягких прослоек внутри.

Да, многие чехлы сторонних производителей тоньше. По сравнению с оригинальным кожаным чехлом — будто держишь в руке iPhone вообще без «одёжки». Но хорошо ли это?

Моя «Десятка» падала уже 4 раза. Повезло, что каждый раз на ней был надет толстый, кожаный Apple-чехол, который защитил гаджет как надо — ни одной царапины или трещинки не появилось.

Был бы тонкий китайский чехол — уже ходил бы с дизайнерской «паутинкой» вместо гладкой задней стеклянной панели.

Есть мнение, что неоригинальные чехлы вредны для iPhone

Это лишь мое мнение, подкрепленное опытом использования десятков сторонних чехлов. Быть может я не прав, но факт остаётся фактом:

В неоригинальных чехлах iPhone X сильнее нагревается.

Чтобы проверить это, мне даже необязательно запускать PUBG или Real Racing. Достаточно обычных действий, вроде пролистать ленту Инстаграма или открыть Facebook.

Я не знаю наверняка, в чем тут дело: ведь у смартфона нет никаких вентиляторов или отверстий для циркуляции воздуха. Возможно, дело в материалах, из которых делаются чехлы — пластик хуже рассеивает тепло.

Но даже в карбоновом супер-тонком чехле от одной весьма известной фирмы мой iPhone греется при выполнении самых рядовых действий, вроде сёрфинга в интернете.

В оригинальном кожаном чехле такой проблемы просто нет.

Вряд ли нагрев корпуса может серьёзно повредить моему смартфону, ведь iPhone не превращается в раскалённую печку.

Но всё-таки, надену-ка я снова свой старый оригинальный кожаный кейс — так спокойнее и удобнее.

Оригинальный кожаный чехол не поцарапает мой смартфон

Не знаю, как вам, а мне гораздо спокойнее, когда на внутренней стороне чехла есть мягкая, чуть ворсистая подложка. Все крупинки, которые теоретически могут нанести вред стеклянному корпусу iPhone X, застревают в ворсинках и поверхность моей «десятки» до сих пор не имеет ни одной царапины.

Даже полированные грани корпуса в идеальном состоянии, представляете?

Поймал себя на мысли, что перестал покупать чехлы без замшевой прослойки внутри вообще. Не хочу думать, что между стеклом и пластиком перекатываются и поскрипывают острые частицы, которые потенциально могут навредить моему смартфону.

Честно, пробовал пользоваться защитными стёклами — не моё. Да, если обклеить прозрачной «бронёй» весь iPhone, это отлично защитит гаджет от любых царапин. Но вот вес смартфона увеличивается настолько, что лично мне просто непривычно держать такой «кирпич» в руке.

Сейчас на моём iPhone по-прежнему оригинальный кожаный чехол. Он потерся, приобрел боевой винтажный вид, но это лучший аксессуар, который я покупал для своего смартфона.

Цена моего душевного спокойствия и сохранности iPhone — 3 990 руб. Не так уж много, если подумать.

А если мне хочется чего-то нового — меняю обои на локскрине, чего уж там:)