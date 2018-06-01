NVIDIA расскажет подробно о новых GPU в конце августа на Hot Chips 30

До сегодняшнего дня компания NVIDIA не подтверждала факт подготовки к выпуску следующего поколения графических процессоров и видеокарт на их основе. Безусловно, ранее уже были «дорожные карты» и громкие заявления, но лишь теперь появились чётко обозначенные сроки. Компания намерена показать новое поколение видеокарт семейства GeForce GTX на конференции Hot Chips 30, которая состоится 19–21 августа в Купертино , Калифорния.

«Зелёный гигант» обещает показать «массовые GPU следующего поколения», и, хотя неясно, какие именно модели будут продемонстрированы, предполагается, что речь идёт, в частности, о сериях 1100 и 2000. Это следует из расписания на 20 августа. В списке докладчиков фигурирует имя Стюарта Обермана, вице-президента отдела разработки GPU ASIC в NVIDIA, а темой значится «следующее поколение мейнстримовых GPU».

К слову, учитывая, что выступать будет именно топ-менеджер отдела разработки GPU ASIC, не исключено, речь также пойдёт о криптовалютах и майнинге. Как известно, это «слабое место» видеокарт NVIDIA. Но, возможно, дело ограничится игровыми решениями. Так или иначе, но до конца текущего года компания, очевидно, выпустит новое решение, и даже не одно. Будет ли анонс сделан непосредственно на Hot Chips 30 или после неё — узнаем ближе к дате проведения.

Также следует отметить, что компания готовит минимум два GPU с кодовыми именами Ampere и Turing. Первая архитектура должна, как предполагается, заменить Pascal, вторая же, по мнению наблюдателей, предполагает ориентацию на майнинг ( Алан Тьюринг занимался криптографией).

Что же касается непосредственно видеокарт, то ряд утечек говорит о модели NVIDIA GTX 1180 с 12-нанометровым техпроцессом для чипов. Она получит 3584 ядра CUDA, 64 ROP и 224 TMU, а также память GDDR6 объёмом до 16 ГБ.