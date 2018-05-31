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Samsung оснастит Galaxy S10 экранным сканером отпечатков пальцев
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Samsung оснастит Galaxy S10 экранным сканером отпечатков пальцев 

Ferra.ru 3 часа назад
Компания Samsung Electronics оснастит свой будущий флагман Galaxy S10 интегрированным прямо в экран сканером отпечатков пальцев. Подтверждение этому нашёл корейский ресурс ETNews.
По данным источника, производитель использует в смартфоне ультразвуковой сканер от компании Qualcomm. Также он отметил, что внедрение этой технологии в следующий флагман можно считать «более или менее» подтверждённой.
Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.
Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма. Он может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.
Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.
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