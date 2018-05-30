Долго ли ждать более доступного смартфона от OnePlus? Ответ СЕО 

В октябре 2015 года OnePlus представила относительно недорогую модель X. Смартфон получил 5-дюймовый дисплей, 13-мегапиксельную камеру, 3 ГБ оперативной памяти и Snapdragon 801. Ёмкость аккумулятора составляла скромные 2525 мАч, а объём памяти расширялся с помощью карт microSD. С тех пор компания выпускала одни флагманы. Этот тренд продлится как минимум три года.
Информацию подтвердил генеральный директор компании Пит Лау. По словам предпринимателя, компания будет придерживаться стратегии выпуска флагманов до как минимум 2021 года. Причина решения — желание сохранить экономическую эффективность деятельности. Об этом сообщает Phone Arena.
Сейчас OnePlus представляет не больше одной новой модели. При этом перед запуском руководство убеждается в опустошении запасов предыдущих смартфонов. Почему предприниматель назвал именно 2021 год — неизвестно. Промежуток наверняка обусловлен внутренними расчётами компании.
Также Лау поделился видением ближайшего будущего смартфонов. Генеральный директор прогнозирует уменьшение выемок в верхней части дисплея и боковых рамок. В итоге производители придут к полноэкранным лицевым панелям. По этой причине камеры устройств скоро будут располагаться под экранами.
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