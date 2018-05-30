Долго ли ждать более доступного смартфона от OnePlus? Ответ СЕО

В октябре 2015 года OnePlus представила относительно недорогую модель X. Смартфон получил 5-дюймовый дисплей, 13-мегапиксельную камеру, 3 ГБ оперативной памяти и Snapdragon 801. Ёмкость аккумулятора составляла скромные 2525 мАч, а объём памяти расширялся с помощью карт microSD. С тех пор компания выпускала одни флагманы. Этот тренд продлится как минимум три года.

Информацию подтвердил генеральный директор компании Пит Лау . По словам предпринимателя, компания будет придерживаться стратегии выпуска флагманов до как минимум 2021 года. Причина решения — желание сохранить экономическую эффективность деятельности. Об этом сообщает Phone Arena.

Сейчас OnePlus представляет не больше одной новой модели. При этом перед запуском руководство убеждается в опустошении запасов предыдущих смартфонов. Почему предприниматель назвал именно 2021 год — неизвестно. Промежуток наверняка обусловлен внутренними расчётами компании.

Также Лау поделился видением ближайшего будущего смартфонов. Генеральный директор прогнозирует уменьшение выемок в верхней части дисплея и боковых рамок. В итоге производители придут к полноэкранным лицевым панелям. По этой причине камеры устройств скоро будут располагаться под экранами.

Впечатлениями от OnePlus X и решения руководства OnePlus делимся в официальном телеграм-канале AndroidInsider.