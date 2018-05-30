Как подключить саундбар к смартфону: AUX, Bluetooth, USB и AirPlay

Как правило, любая звуковая панель может быть подключена к смартфону. Однако, в зависимости от устройства могут быть доступны различные варианты соединения. Поддерживает ли ваша звуковая панель любой из них или только некоторые, можно прочитать в инструкции.

Однако есть общие закономерности, о которых мы и расскажем. А в заключение — научим, как подключить ваш саундбар… ну, например, к iPhone.

Через AUX, Bluetooth или USB AUX. Какой бы ни была ваша звуковая панель, любое устройство воспроизведения звука умеет соединяться с источником с помощью AUX. Итак, можно просто подключить штекер к смартфону, и ваша музыка окажется на звуковой панели. Для этого вам нужен кабель AUX RCA. Bluetooth. Если на звуковой панели есть Bluetooth-передатчик, вы найдете соответствующее обозначение на устройстве или упаковке. В настройках смартфона подключите устройство к саундбару. Теперь музыка будет передана по беспроводной сети.

USB. Если на звуковой панели имеется USB-порт, это далеко не всегда поможет вам в передаче музыки. Звук, без сомнения, может передаваться через USB-накопитель, но это не всегда поможет вам перенести музыку со смартфона, поскольку далеко не все устройства могут быть соединены таким образом. Поддерживает ли ваша звуковая панель смартфоны, вы можете прочитать в инструкции к устройству. Подключаемся к iPhone

В большинстве случаев звуковая панель может быть подключена к iPhone. В зависимости от устройства для подключения доступны различные способы: к перечисленным выше AUX, Bluetooth и USB добавляется еще и AirPlay.

AUX. даже если вы являетесь обладателем достаточно простого саундбара с несколькими вариантами коннекта, аудиосоединение есть в любом случае. С помощью кабеля AUX вы можете легко подсоединить Soundbar к iPhone.

Bluetooth: Многие звуковые панели также имеют встроенный Bluetooth-приемник. В приложении «Настройки» вашего iPhone вы можете соединить два устройства через «Bluetooth» и воспроизводить музыку «по воздуху». USB: Возможно также подключение через USB-кабель. Однако, как уже говорилось, далеко не все звуковые панели поддерживают этот вариант.

AirPlay: Некоторые звуковые панели поддерживают технологию AirPlay от Apple . Это специальная «яблочная придумка», позволяющая с помощью особого протокола осуществлять потоковую передачу аудио и видео с носителя «по воздуху». В принципе, достаточно включить AirPlay на iPhone — вы уже сможете воспроизводить музыку.

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