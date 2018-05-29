Как выглядели первые персональные компьютеры

«Мне кажется, дизайн этих машин полностью соответствует духу своего времени. Они очаровательны в своей старомодности. Некоторые компьютеры так очеловечены, что мне захотелось вдохнуть в них жизнь», — объяснил фотограф свое решение сделать из фотографий гифки.

Старинную технику Болл снимал в Национальном музее компьютеров в Блетчли-парк ( Англия ). Просто полюбуйтесь его работами.

Wang 2200 (1973 год)

Самое старое устройство. Этот персональный компьютер помещался на столе и предвосхищал появление микропроцессоров. Его комплексный дизайн и бежевый цвет заложили основу грядущих трендов.

ADM-3A Terminal (1974 год)

ADM-3A представлял собой компактный видеотерминал. Он приобрел популярность у первых сборщиков персональных компьютеров из-за своей низкой цены: он стоил $995 в разобранном виде и $1195 — в собранном. Несмотря на то что ADM-3A был всего лишь терминалом для более мощного устройства, он принес своим создателям много денег.

Hazeltine 1500 (1977 год)

Hazetline запомнился потомкам благодаря немецким пионерам электронной музыки, группе Kraftwerk, которая поместила его изображение на обложку своего альбома 1981 года Computer World. Hazeltine 1500 был продвинутым видеотерминалом, на котором можно было программировать.

Продукт Стива Возняка Стива Джобса стал одним из первых успешных продуктов в области микрокомпьютеров серийного производства. Apple 1 был любительским устройством, а Apple II — полноценным компьютером, или «необычным компьютером для обычных людей», как его описывала реклама. Apple выпускала его до 1993 года (в обновленном виде) и благодаря ему приобрела в конце 80-х и начале 90-х репутацию компании, занимающейся производством компьютеров.

HP 9845b Series (1980 год)

Этот компьютер помнят по фильму 1983 года «Военные игры» с молодым Мэттью Бродериком в роли хакера, пытающегося предотвратить глобальную термоядерную войну. Hewlett Packard (HP) 9845 был одним из первых персональных компьютеров 80-х с цветным дисплеем и световым пером, созданных для дизайна и работы с иллюстрациями.

Holborn 6100 (1981 год)

Компьютер с самым необычным и футуристическим дизайном. Его разработала студия промышленного дизайна Vos для производителя компьютеров Holborn. Особенно запоминается монитор, выдающийся вперед из консоли, словно перископ. Всего было выпущено 200 таких компьютеров, каждый из которых стоил до $10 тысяч. Компьютеры IBM тогда стоили гораздо дешевле, из-за чего в 1983 году компания Holborn обанкротилась.

IBM 5150 или IBM PC появился на свет в 1981 году. В то время единственным конкурентом на рынке был Apple II, поэтому новая модель обрела огромный успех. Персональный компьютер от IBM установил стандарты оборудования и набор программ, а также дал возможность сторонним производителям улучшать машину собственными деталями.

IBM System 23 Datamaster (1981 год)

Никто не помнит эту модель, которой не повезло выйти на рынок за две недели до своего успешного родственника. Datamaster был похож на Apple Lisa — это была дорогая машина, которую разрабатывали вместе с более успешным продуктом той же компании.

Apple Lisa (1983 год)

Компьютер Lisa от Apple значительно опережал свое время. Стив Джобс назвал его в честь своей дочери до того, как компания отстранила его от работы над проектом. Lisa был первым коммерческим компьютером с графическим пользовательским интерфейсом. К нему также прилагалась мышь. Графика компьютера впечатляла, но стоило устройство слишком дорого — $9995. Несмотря на революционность устройства, из-за высокой цены и малого набора программ компьютер провалился на рынке.

Apple Macintosh (1984 год)

Знаменитый «Мак» был еще одним продуктом Джобса. Это был еще один персональный компьютер с графическим интерфейсом, но продался он гораздо лучше Lisa. А еще это был первый продукт в бежевом оттенке от Apple, который стал символом компьютеров этой эпохи.

Infoton 400 (1977)

Этот ретро-компьютер представлял собой базовый терминал на микропроцессоре z80. Компания начала выпускать вычислительные системы еще в начале 1970-х. Дизайн ранних моделей этой фирмы был более плавным — он сменился на более угловатый, отражая тенденции своего времени.

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