Раскрыты подробности о новом продукте Apple

Apple работает над созданием нового типа устройств в рамках проекта Star, сообщает 9to5Mac со ссылкой на источники в цепи поставок. Как отмечают собеседники издания, дебютный продукт линейки носит рабочее название N84 и может представлять собой либо Mac на базе ARM-чипа, либо лэптоп, работающий под управлением iOS.

Поскольку проект Star является относительно новым, а продукт, создаваемый в его рамках, находится на стадии прототипирования, ожидать его релиза в обозримом будущем не стоит. Несмотря на это, известно, что разработка имеет сенсорный экран, слот для SIM-карты и поддержку EFI (интерфейс загрузки ОС, используемый компьютерами Mac).

И если слот для SIM-карты и чувствительный к нажатиям экран сами по себе не могут являться доказательством принадлежности будущего устройства к той или иной продуктовой линейке, EFI намекает на его прямую связь с компьютерами. Во всяком случае поддержка этого интерфейса нехарактерна для смартфонов в целом и iPhone в том числе.

Версия о возможном выходе MacBook на базе ARM-чипа косвенно подтверждается слухами о планах Apple отказаться от услуг Intel и перевести фирменные компьютеры на процессоры собственного производства. Запланированный переход, согласно инсайдерской информации, должен состояться не ранее 2020 года.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман придерживается другого мнения. По его словам, под названием N84 скрывается бюджетный iPhone X 2018 года. Этому противоречию, впрочем, можно найти объяснение. Вероятнее всего, собеседники 9To5Mac ошибочно связали проект ARM-лэптопа и новый смартфон, которые не имеют друг к другу никакого отношения.

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