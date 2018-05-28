13 лучших USB‑флешек с «Алиэкспресс»

USB-флешку можно отнести к числу самых необходимых аксессуаров для пользователей ПК. Современные накопители данных можно использовать не только с компьютерами, но и с мобильными устройствами, в том числе и со смартфонами. Более того, сейчас в продаже на «Алиэкспресс» достаточно универсальных вариантов, которые подойдут сразу для нескольких типов гаджетов. Даже цены лучших и самых популярных вариантов уже давно не кусаются, особенно если вам требуется флешка всего на несколько ГБ. Решение можно найти практически под любые запросы.

Suntrsi

Это одна из самых популярных флешек на площадке Алиэкспресс. Покупателей она прежде всего привлекает металлическим корпусом в строгом дизайне, который также защищен от воды и перепада температур. Приобретая такой накопитель, дополнительно можно купить миниатюрный OTG-адаптер для подключения флешки к смартфонам и планшетам на Android. Однако не забудьте проверить, чтобы ваш гаджет имел именно такой разъем. Стоит аксессуар от 280 рублей за 8 ГБ и до 1 500 рублей за 128 ГБ.

Wansenda

Эта флешка не удивит дизайном, но порадует практичностью и лучшей скоростью передачи данных среди недорогих решений. Она поддерживает USB 3.0 и имеет два различных порта для подключения к ПК и совместимым мобильным устройствам. Продавцы на выбор предлагают несколько различных цветовых вариантов флешки за примерно одни и те же деньги: от 350 рублей за 16 ГБ и до 1 000 рублей за 64 ГБ.

KingStick

Миниатюрный накопитель размером с монету или простой Bluetooth-адаптер. Это отличный вариант для тех, кто хочет просто расширить память ноутбука, подключив дополнительный USB-накопитель. Такой не будет мешаться и привлекать к себе лишнее внимание. Стоят эти флешки от 260 рублей за 4 ГБ и до 1 200 рублей за 128 ГБ.

Superduoduo

Это аналог флешки выше, но уже с металлическим основанием и специальным ушком для возможности крепления аксессуара на связке ключей или даже ношения на цепочке. Колпачка у нее нет, на выбор предоставляется два цвета. Стоит такой накопитель от 260 рублей за 4 ГБ и до 1 200 рублей за 128 ГБ.

Это уже сугубо женский вариант флешки, выполненный в виде кулона в форме сердца. Разъединение половинок позволяет получить доступ к порту USB 2.0. Купить этот аксессуар можно в одном из четырех цветовых решений. Цена составляет от 360 рублей за 4 ГБ и до 500 рублей за 32 ГБ.

Binful

Один из лучших вариантов флешки для детей или больших поклонников комиксов Marvell и DC. Верхняя часть каждой фигурки представляет собой сам накопитель, а нижняя служит в качестве колпачка. Все они с поддержкой USB 2.0. Цены следующие: от 250 рублей за 4 ГБ и до 1 100 рублей за 128 ГБ.

Ugreen

Очень компактная и надежная цельнометаллическая флешка с портами USB 3.0 и USB Type-C, что делает ее отличным решением для новых флагманских смартфонов и свежих моделей Macbook. Цена у такого накопителя заметно выше средней по Алиэкспресс: от 1 100 рублей за 16 ГБ и до 2 400 рублей за 64 ГБ.

Это удобная флешка для подключения к ПК посредством USB 2.0 и к гаджетам Apple через порт Lightning. В последнем случае потребуется предварительно проверить возможность установки специального приложения, позволяющего передавать и скачивать файлы. Доступна флешка в шести различных цветах. Стоит он от 700 рублей за 8 ГБ и до 1 600 рублей за 64 ГБ.

Wellendorff

Эту флешку удобно будет хранить прямо в бумажнике, так как выполнена она в виде простой пластиковой карты. При заказе вы можете выбрать даже платежную систему, которая будет на ней указана. Это может быть как Visa , так и American Express. Продавцы на Алиэкспресс предлагают такоую флешку по цене от 260 рублей за 4 ГБ и до 1 200 рублей за 128 ГБ.

Easylearning

Детям может понравиться накопитель в форме симпатичных животных и других забавных существ. Всего на выбор есть около 10 компактных вариантов различных расцветок. Все они имеют специальное ушко для крепления на цепочке или кольце с брелком. Стоят такие флешки от 290 рублей за 4 ГБ и до 1 200 рублей за 128 ГБ.

TECHKEY

Вариант флешки в виде простого ключа можно назвать самым удобным для ношения в связке с обычными ключами от дома и офиса. Есть девять различных цветов, среди которых решение по вкусу сможет найти каждый. Стоит такой ключ от 250 рублей за 4 ГБ и до 1 300 рублей за 128 ГБ.

Apacer

Оригинальная флешка с необычным кожаным чехлом, закрывающим сам порт и позволяющим носить ее как брелок. На выбор есть вариант в черном и коричневом исполнении. Заказать такой накопитель можно по цене от 270 рублей за 4 ГБ и до 880 рублей за 64 ГБ.

Sandisk

Флешка от одного из самых известных производителей накопителей данных, компании Sandisk. По части качества это один из лучших вариантов, который на класс выше всех ранее упомянутых, поэтому и цена заметно выше, чем у конкурентов. Конкретно эта флешка с USB 3.0 и microUSB стоит от 580 рублей за 16 ГБ и до 3 000 рублей за 128 ГБ.